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  • Жарков о Гру: «У «Трактора» проблем с дисциплиной не было, контроль не требовался. На первом собрании он сказал: кто опаздывает куда-либо, пропускает игру»
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Жарков о Гру: «У «Трактора» проблем с дисциплиной не было, контроль не требовался. На первом собрании он сказал: кто опаздывает куда-либо, пропускает игру»

Владимир Жарков рассказал о требованиях Бенуа Гру к дисциплине.

– Многие сравнивают Гру и Хартли и находят некую схожесть у них. Вы как хоккеист, которому удалось поработать с обоими специалистами, можете подтвердить этот довод?

– Конечно, уже достаточно того факта, что они оба из Канады. По-моему, они даже из одного города (Хартли – из Хоксберри, Гру – из Гатино, оба – из провинции Онтарио – Спортс’‘). У них заложен одинаковый фундамент. Если сравнивать с нашими тренерами, то у нас схожая ситуация, когда специалисты заканчивают ВШТ и потом тренируют в схожей манере.

У Гру и Хартли практически одинаковая база заложенных знаний, просто дальше они уже внедряют собственное понимание хоккея и на этом строят игру команды. Также у них плюс-минус одинаковый менталитет.

– К вопросу об иностранных специалистах: не секрет, что они любят закручивать гайки. Было ли это со стороны Гру по ходу этого сезона?

– Если говорить про контроль с его стороны, то он и не требовался, так как у нас не было проблем с дисциплиной. Нет, был, конечно, один случай с Карпухиным (смеется).

Но Бенуа еще на первом собрании обговорил этот момент: те, кто опаздывают куда-либо, пропускают игру. Однако если вдруг что-то случилось, ты можешь его заранее предупредить, и тогда никаких санкций не будет.

У меня, кстати, была одна ситуация: я отвозил ребенка в сад и пробил колесо. Я понимал, что, пока разберусь с этой ситуацией, опоздаю на тренировку. Ничего страшного, я позвонил администратору и попросил предупредить Гру.

В итоге я опоздал на 30 минут, и со стороны Бенуа не было претензий. В остальном суровых мер от него как таковых не было; он мог вызвать только на разговор в тренерскую, где проходил чисто рабочий диалог без конфликтов.

Гру просто высказывал свою позицию в личной беседе, но внутри самой раздевалки ничего не было, – сказал нападающий «Трактора», ранее выступавший за «Авангард». 
 
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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