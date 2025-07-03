Ковальчук о карьере: «Меня точно не увидят в профессиональном хоккее. Если в голову шибанет, сделаю официальное заявление»

Илья Ковальчук заявил, что не планирует возвращаться в профессиональный хоккей.

Сейчас бывшему нападающему сборной России 42 года. Его последнее появление на льду в матче КХЛ состоялось 30 марта 2024 года, когда «Спартак» уступил «Металлургу» в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина (0:3, 2-4).

– Есть ли шанс, что вы однажды вернетесь в КХЛ, подписав контракт в дедлайн?

– Ну что вы? О чем вы говорите? Если мне в голову шибанет, то сделаю официальное заявление.

Но я безмерно благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении всей карьеры – от менеджеров, главных тренеров и их помощников до персонала, массажистов и тем более ребят, с кем я играл.

Думаю, меня уже точно никто больше не увидит в профессиональном хоккее. А что касается хоккея вообще, то я сейчас катаюсь и играю чаще, чем когда выступал как профи.

Потому что меня зовут, и есть спортивные клубы, куда мы приходим, общаемся и играем в хоккей. Классно проводим время, – сказал Илья Ковальчук .

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