Игорь Шестеркин: «Бобровский – работяга, о котором нужно писать книги. Два Кубка Стэнли подряд – фантастика»

Игорь Шестеркин поделился мнением о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском.

«Бобровский – красавец. Два Кубка Стэнли подряд – фантастика. Он человек, за которым следят. Серега – это кумир молодежи.

Своим примером он показывает, что никогда нельзя останавливаться и всегда нужно идти до конца. Бобровский – это работяга, о котором нужно писать книги», – сказал голкипер «Рейнджерс » Игорь Шестеркин .