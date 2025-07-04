Игорь Шестеркин: «Бобровский – работяга, о котором нужно писать книги. Два Кубка Стэнли подряд – фантастика»
Игорь Шестеркин поделился мнением о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском.
«Бобровский – красавец. Два Кубка Стэнли подряд – фантастика. Он человек, за которым следят. Серега – это кумир молодежи.
Своим примером он показывает, что никогда нельзя останавливаться и всегда нужно идти до конца. Бобровский – это работяга, о котором нужно писать книги», – сказал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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