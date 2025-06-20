Хафизуллин покинет «Салават». Клуб хотел урезать защитнику зарплату, но получил отказ (Metaratings)
Защитник Динар Хафизуллин покинет «Салават Юлаев».
Как сообщает Metaratings, уфимский клуб, испытывающий финансовые проблемы, предложил существенно урезать зарплату хоккеисту и получил отказ.
Срок действующего контракта Динара Хафизуллина с «Салаватом» рассчитан до 31 мая 2026 года.
В регулярке-2024/25 защитник провел 65 игр и сделал 24 передачи при показателе полезности «плюс 10».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 7 (2+5) баллов в 19 матчах при полезности «плюс 4».
Платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Клубу нужно закрывать долги, накопленные за годы жизни не по средствам («Бизнес Online»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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