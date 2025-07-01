«Баффало» подписал контракт с Лайоном на 2 года. Кэпхит – 1,5 млн долларов

Вратарь Алекс Лайон стал игроком «Баффало».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,5 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Алекс Лайон провел 30 игр в регулярке НХЛ за «Детройт», отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,81.