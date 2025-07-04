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Агент Кравцова о новом контракте: «Ждем от Виталия информацию, где он хочет продолжить карьеру – в КХЛ или НХЛ»

Агент Виталия Кравцова заявил, что игрок еще не определился с новым контрактом.

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 25-летний форвард провел 66 матчей за «Трактор» и набрал 58 (27+31) очков при полезности «плюс 31».

В Кубке Гагарина у него 7 (6+1) результативных действий за 19 игр при полезности «минус 8».

– Виталий Кравцов остается в «Тракторе» или рассматриваются варианты с НХЛ?

– Мы ждем информацию от самого Виталия Кравцова о том, где он хочет продолжить карьеру: в КХЛ или НХЛ.

«Трактор» сделал ему квалификационное предложение, сохранив права на игрока в КХЛ, – заявил агент игрока Александр Черных.

Кравцов – худший выбор «Рейнджерс» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoВиталий Кравцов
logoКХЛ
Александр Черных
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