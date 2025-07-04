Генменеджер «Далласа» о налоговом неравенстве: «Свои плюсы есть у всех городов. Но на первом месте стоит успешность клуба. В ту же «Флориду» долго никто не хотел ехать»

Генменеджер «Далласа» не считает налоговое неравенство важным аспектом.

«Старс» выступают в штате Техас, в котором отсутствует местный налог на доходы.

За последние 6 лет Кубок Стэнли 5 раз выиграли команды, которые играют в штатах с нулевой ставкой этого налога («Тампа » в 2020 и 2021 году, «Вегас » в 2023-м, «Флорида » в 2024-м и 2025-м).

В межсезонье «Пантерс» сумели продлить контракты с защитником Аароном Экбладом, форвардами Сэмом Беннеттом и Брэдом Маршандом. Все трое могли выйти на рынок свободных агентов.

«Дает ли отсутствие налога какие-то преимущества? Да, но свои плюсы есть у всех городов. В конце концов, все сводится к тому, насколько вы успешны. Именно это стоит на первом месте в переговорах с игроками.

В ту же «Флориду» никто не хотел ехать на протяжении 10-12 лет. Да и «Даллас » 15 лет назад был в сложной ситуации. Никто не хотел сюда ехать.

Так что нужно создать хорошую команду и быть конкурентоспособными. В таких случаях обычно все в порядке и с вниманием болельщиков.

Хорошая погода, хороший город – это уже вишенки на торте. Основой всего остаются хоккейные операции», – сказал Джим Нилл , трижды подряд признанный лучшим генменеджером года в НХЛ.