Давыдов о Рябкине: «Такие там тренеры, если не могут вернуть его в тонус. Против Ивана в Америке устроили кампанию»

Виталий Давыдов допустил, что против Ивана Рябкина ведется кампания.

Ранее появилась информация , что менеджеры клубов НХЛ недовольны лишним весом и результатами тестов нападающего, выходящего на драфт-2025.

– В прошлом сезоне в атаке «Динамо» подавали надежды Чернышев и Рябкин, но они уже за океаном…

– Не верю тому, что читаю про Рябкина в прессе – якобы он плохо общается с людьми из НХЛ перед их традиционным драфтом.

Я в прошлом сезоне с Иваном общался. Нормальный парень! Чувствовалось, что он знает имена легенд «Динамо», открыт для всего нового. Со мной он говорил хорошо, уважительно – и не для галочки. Думаю, против него в Америке устроили какую-то кампанию.

– Говорят, что у Рябкина опять лишний вес.

– Ребята, лишний вес – это прежде всего тренерский вопрос.

Наш знаменитый тренер Юрий Иванович Моисеев за получасовую тренировку мог убрать четыре килограмма. Я уж не говорю про Тарасова, они это вопросы решал на раз-два. Если за океаном не могут вернуть Рябкина в тонус, значит, такие там тренеры.

Вообще в этом возрасте хоккеисты должны играть у нас – тогда и не будет таких проблем. У нас в «Динамо» хорошая молодежь, надо с ней работать.

Кстати, то, что теперь у нас переманивают талантов – как того же Рашевского – это что-то новенькое. Неприятный сюрприз! – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.