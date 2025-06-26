  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о Рябкине: «Такие там тренеры, если не могут вернуть его в тонус. Против Ивана в Америке устроили кампанию»
2

Давыдов о Рябкине: «Такие там тренеры, если не могут вернуть его в тонус. Против Ивана в Америке устроили кампанию»

Виталий Давыдов допустил, что против Ивана Рябкина ведется кампания.

Ранее появилась информация, что менеджеры клубов НХЛ недовольны лишним весом и результатами тестов нападающего, выходящего на драфт-2025.

– В прошлом сезоне в атаке «Динамо» подавали надежды Чернышев и Рябкин, но они уже за океаном…

– Не верю тому, что читаю про Рябкина в прессе – якобы он плохо общается с людьми из НХЛ перед их традиционным драфтом.

Я в прошлом сезоне с Иваном общался. Нормальный парень! Чувствовалось, что он знает имена легенд «Динамо», открыт для всего нового. Со мной он говорил хорошо, уважительно – и не для галочки. Думаю, против него в Америке устроили какую-то кампанию.

– Говорят, что у Рябкина опять лишний вес.

– Ребята, лишний вес – это прежде всего тренерский вопрос.

Наш знаменитый тренер Юрий Иванович Моисеев за получасовую тренировку мог убрать четыре килограмма. Я уж не говорю про Тарасова, они это вопросы решал на раз-два. Если за океаном не могут вернуть Рябкина в тонус, значит, такие там тренеры.

Вообще в этом возрасте хоккеисты должны играть у нас – тогда и не будет таких проблем. У нас в «Динамо» хорошая молодежь, надо с ней работать.

Кстати, то, что теперь у нас переманивают талантов – как того же Рашевского – это что-то новенькое. Неприятный сюрприз! – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoВиталий Давыдов
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoКХЛ
Драфт НХЛ
logoИван Рябкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)
8721 июня, 16:20
Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»
4721 июня, 01:55
Главные новости
НХЛ может расширить регулярку до 84 матчей в новом коллективном соглашении. Количество предсезонных игр сократят
5 минут назад
Илья Любушкин: «Джонстон и Харли сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление»
сегодня, 00:12
Вайсфельд о Ларионове: «СКА может обеспечить его топ-игроками для побед, чего «Торпедо» не могло. Игорь много говорит, но говорить – одно, а делать – другое»
5вчера, 20:11
СКА интересуется Менеллом из «Динамо» и может выменять его на 18-летнего Кола (Metaratings)
8вчера, 19:06
Губерниев о включении Могильного в Зал славы: «Россия по-прежнему кует суперзвезд для НХЛ, это важно, но не поможет нам вернуться на турниры»
6вчера, 18:55
Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»
10вчера, 18:40
«Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)
16вчера, 18:00
Миллер и гендиректор СКА Стеничкин провели рабочую встречу, обсудив развитие клуба и подготовку команд системы к сезону-2025/26
10вчера, 17:19
«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта
12вчера, 17:05
Кэйн об уходе из «Эдмонтона»: «Благодарю за доверие, навсегда запомню наши плей-офф. Стать игроком «Ванкувера» – честь, жду возможности сыграть перед родными трибунами»
8вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Лос-Анджелес» и Кузьменко рассматривают подписание краткосрочного контракта. Взаимоотношения с тренером Хиллером – важный фактор для форварда
30 минут назад
Экс-генменеджер «Витязя» Варицкий может перейти в «Ак Барс» и отвечать за поиск иностранных хоккеистов (Metaratings)
42 минуты назад
Зеграс про обмен в «Филадельфию»: «Посмотрим, как сложится с новым тренером. Я попробовал себя на фланге, но будет здорово вернуться к игре в центре»
вчера, 22:09
Кит о включении в Зал славы: «Не задумывался об этом до завершения карьеры. Люди начали спрашивать, говорить, что я достоин такого признания»
вчера, 21:51
«Вегас» продлил контракт с Райлли Смитом на год с зарплатой 2 млн долларов и запретом на обмен (Крис Джонстон)
вчера, 21:33
Жаровский – 17-й в мок-драфте НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Рябкин не вошел в список
5вчера, 21:05
Калинин о «Витязе»: «Долги по зарплате присутствуют, нам сказали, что все погасят – такая вероятность есть, ждем. У многих игроков были действующие контракты, включая меня»
вчера, 20:36
Генменеджер «Ванкувера» о Кэйне: «Мощный форвард, добавит нам габаритов и жесткости. Мы рады вернуть его домой»
вчера, 19:58
«Бостон» представил новую форму – с золотой литерой B на черных домашних джерси и черной на выездных белых
вчера, 19:41Фото
Агент Костина: «У «Авангарда» был интерес. Сейчас они не знают, останется ли Клим в России, подписывают игроков. Достойный контракт они не смогут предложить, возможно»
6вчера, 18:18