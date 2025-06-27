Элерс сообщил «Виннипегу», что выйдет на рынок свободных агентов (Эллиотт Фридман)
Николай Элерс выйдет на рынок свободных агентов.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Срок соглашения форварда с «Виннипегом» с кэпхитом 6 млн долларов истекает в конце июня. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом.
«Слышал, что Николай Элерс сообщил «Джетс», что он выйдет на рынок свободных агентов 1 июля.
Дверь в Манитобу не закрыта, но он протестирует рынок», – написал Фридман.
В сезоне-2024/25 Элерс провел 69 матчей и набрал 63 (24+39) очка. В его активе также 7 (5+2) балла в 8 играх плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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