Элерс еще не определился с клубом и может получить 8-9 млн долларов в год на рынке. «Вашингтон» включился в борьбу за форварда

Николай Элерс продолжает изучать предложения на рынке НХЛ.

29-летний нападающий, выступавший за «Виннипег», вышел на рынок свободных агентов и в первый день его работы еще не определился с клубом.

Считается, что датчанин может получить зарплату в размере 8-9 миллионов долларов в год в клубе-контендере или больше 9 млн долларов в команде, которая не является претендентом на серьезные задачи.

К хоккеисту проявляют интерес такие клубы, как «Каролина», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Торонто», «Коламбус», «Бостон», «Чикаго» и «Айлендерс».

Журналист Фрэнк Серавалли считает , что у «Вашингтона» также есть что предложить форварду.

В минувшем сезоне Николай Элерс провел за «Виннипег» 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (24+39) очка при полезности «плюс 15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 8 играх.