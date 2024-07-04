28-й номер драфта НХЛ-2024 Гридин не будет играть в NCAA из-за плохих оценок в школе. Россиянин сыграет в QMJHL в следующем сезоне

28-й номер драфта НХЛ-2024 Гридин не будет играть в NCAA из-за плохих оценок.

Форвард Матвей Гридин, выбранный « » в 1-м раунде драфта НХЛ-2024, не сыграет за университет Мичигана в студенческом чемпионате США, как сообщалось ранее.

Причина – недостаточный уровень успеваемости в школе.

Ожидается, что 18-летний нападающий, в минувшем сезоне ставший лучшим бомбардиром USHL в составе «Маскигона» (83 очка в 60 играх), продолжит карьеру в QMJHL.

«Валь-д’Ор» выбрал россиянина на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги под общим 1-м номером. Сообщается, что клуб может обменять его в другую команду юниорской лиги Квебека и Приморских провинций – «Римуски» (принимающий клуб на Мемориальном кубке-2025)

Гридин уехал в Северную Америку в 2022 году. До этого он играл за «Спартак» Санкт-Петербург U18 и «Авангард» U17.