28-й номер драфта НХЛ-2024 Гридин не будет играть в NCAA из-за плохих оценок в школе. Россиянин сыграет в QMJHL в следующем сезоне

Теги Калгари НХЛ юниорская лига Квебека Валь-д′Ор Римуски NCAA импорт-драфт CHL Матвей Гридин Хоккей

28-й номер драфта НХЛ-2024 Гридин не будет играть в NCAA из-за плохих оценок.

Форвард Матвей Гридин, выбранный «Калгари» в 1-м раунде драфта НХЛ-2024, не сыграет за университет Мичигана в студенческом чемпионате США, как сообщалось ранее.

Причина – недостаточный уровень успеваемости в школе.

Ожидается, что 18-летний нападающий, в минувшем сезоне ставший лучшим бомбардиром USHL в составе «Маскигона» (83 очка в 60 играх), продолжит карьеру в QMJHL.

«Валь-д’Ор» выбрал россиянина на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги под общим 1-м номером. Сообщается, что клуб может обменять его в другую команду юниорской лиги Квебека и Приморских провинций – «Римуски» (принимающий клуб на Мемориальном кубке-2025)

Гридин уехал в Северную Америку в 2022 году. До этого он играл за «Спартак» Санкт-Петербург U18 и «Авангард» U17.

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12 комментариев
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Ответ Артем Казанцев
Ученье - свет!
А неучение - QMJHL
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+49
Ответ Вадим Сидоров
Не могли троек челу нарисовать, вот душнилы) И хуже всего у него поди оценку по английскому
По физкультуре
+17
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+17
Как говорится, было у отца три сына - один умный, второй дурак, а третий спортсмен
+5
0
+5
Ученье - свет!
+3
0
+3
Ответ хОКкейный батя
естественно,а кто?
Может стоит человеку задуматься почему он не успевает? Причины в нем, а не в системе образования и не в школе.
Сейчас полно родителей считающих что не их ребенок бестолковый, а школа и учителя неправильные.
+4
-1
+3
Не могли троек челу нарисовать, вот душнилы)
И хуже всего у него поди оценку по английскому
+3
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Ответ Юрий Плотников
По физкультуре
По-любому прогуливал 🤣
+3
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Фошизды американские, заставляют русского спортсмена учиться в 18 лет
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Ответ хОКкейный батя
наша система образования на лицо
Лишь что-нибудь написать. Если у человека неуспеваемость, то виновата школа и лично директор?
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