Блэшилл о Бедарде: «Коннор выйдет на новый уровень. Нет никаких сомнений в его способностях. Как и у других суперзвезд НХЛ, у него есть стремление быть лучше»
Джефф Блэшилл убежден, что Коннор Бедард выйдет на новый уровень.
Новый тренер «Чикаго» высказался о перспективах 1-го номера драфта НХЛ-2023.
19-летний канадец завершил минувший регулярный чемпионат с 67 (23+44) очками в 82 играх при полезности «минус 36».
«Я думаю, что Коннор выйдет на новый уровень. Не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения. Как и у других суперзвезд в НХЛ, у него есть стремление быть лучше.
Нет никаких сомнений в его способностях. Владение шайбой, бросок, пас, умение создать момент – все это на элитном уровне. Никаких сомнений в этом нет», – сказал Блэшилл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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