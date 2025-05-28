Блэшилл о Бедарде: «Коннор выйдет на новый уровень. Нет никаких сомнений в его способностях. Как и у других суперзвезд НХЛ, у него есть стремление быть лучше»

Джефф Блэшилл убежден, что Коннор Бедард выйдет на новый уровень.

Новый тренер «Чикаго » высказался о перспективах 1-го номера драфта НХЛ-2023.

19-летний канадец завершил минувший регулярный чемпионат с 67 (23+44) очками в 82 играх при полезности «минус 36».

«Я думаю, что Коннор выйдет на новый уровень. Не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения. Как и у других суперзвезд в НХЛ, у него есть стремление быть лучше.

Нет никаких сомнений в его способностях. Владение шайбой, бросок, пас, умение создать момент – все это на элитном уровне. Никаких сомнений в этом нет», – сказал Блэшилл .