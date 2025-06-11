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Миса назван кандидатом на драфт, лучше всех стремящимся к совершенству. Форвард получил приз, ранее вручавшийся Хиширу, Бедарду и Лэйну Хатсону

Майкл Миса назван кандидатом на драфт, лучше всех стремящимся к совершенству.

Фаворит драфта НХЛ-2025 стал обладателем приза имени Э. Дж. Макгуайра.

Награда была учреждена в 2015 году и вручается игроку, доступному для драфта в текущем году и лучше всех стремящемуся к совершенству за счет силы характера, духа соперничества и атлетизма.

Она получила название в честь бывшего директора скаутской службы НХЛ, скончавшегося в 2011 году от рака.

Из действующих игроков НХЛ приз получали Трэвис Конекны («Филадельфия», 2015, первый обладатель), Нико Хишир («Нью-Джерси», 2017), Бретт Лисон («Анахайм», 2019), Вильям Эклунд («Сан-Хосе», 2021), Лэйн Хатсон («Монреаль», 2022) и Коннор Бедард («Чикаго», 2023). 

В минувшем сезоне 18-летний канадец стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком юниорской лиги Онтарио. Он набрал 134 (62+72) очка в 65 играх за «Сагино».  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Сагино
Майкл Миса
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