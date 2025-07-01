Эллер подписал контракт с «Оттавой» на год. Кэпхит – 1,25 млн долларов

Нападающий Ларс Эллер стал игроком «Оттавы».

Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 1,25 млн долларов.

В сезоне-2024/25 Ларс Эллер набрал 22 (10+12) очка в 80 играх регулярки НХЛ за «Питтсбург» и «Вашингтон ».

В его активе также 1 передача в 9 матчах плей-офф.