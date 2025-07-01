Эллер подписал контракт с «Оттавой» на год. Кэпхит – 1,25 млн долларов
Нападающий Ларс Эллер стал игроком «Оттавы».
Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 1,25 млн долларов.
В сезоне-2024/25 Ларс Эллер набрал 22 (10+12) очка в 80 играх регулярки НХЛ за «Питтсбург» и «Вашингтон».
В его активе также 1 передача в 9 матчах плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Оттавы»
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