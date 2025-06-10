Толчинский и Земченок могут покинуть СКА. Контракт форварда рассчитан еще на 3 сезона, защитника – на 2

СКА может расстаться с еще двумя хоккеистами.

Ранее появилась информация , что из петербургского клуба могут уйти защитники Андрей Педан и Никита Зайцев, а также нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Павел Дедунов.

Также, по информации «Спорт-Экспресса», СКА могут покинуть защитник Артем Земченок и нападающий Сергей Толчинский .

Контракт Земченка рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (0+5) очков. В плей-офф хоккеист сыграл две игры.

Соглашение Толчинского действует до 2028 года. Форвард отметился 16 (7+9) баллами в 48 играх чемпионата в минувшем сезоне. В розыгрыше Кубка Гагарина он провел четыре матча.