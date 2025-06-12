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Алексеев оштрафован на 91 доллар после драки у бара. С защитника «Вашингтона» могут снять обвинения в случае хорошего поведения

Суд в США может прекратить разбирательство по делу Александра Алексеева.

Ранее стало известно об аресте защитника «Вашингтона».

Полиция прибыла после сообщения о драке и задержала подозреваемого, напавшего на другого мужчину. Один из сотрудников полиции применил при этом перцовый баллончик. В отчете о преступлении отмечается, что Александр Алексеев был арестован в состоянии алкогольного опьянения.

Клерк суда в Арлингтоне (штат Вирджиния) сообщила, что хоккеист предстал перед судом. Его оштрафовали на 91 доллар. Он должен выплатить эту сумму не позднее 21 октября.

«Рассмотрение этого дела было отложено до октября. Это означает, что если обвиняемый будет сохранять хорошее поведение, если у него не будет новых арестов до этой даты в октябре, обвинения могут быть сняты», – пояснила клерк.

На вопрос о том, грозит ли сейчас Алексееву тюремное заключение, она ответила: «На данный момент нет, если не будет новых правонарушений».

Русский защитник «Вашингтона» влип: загремел в полицию после пьяной драки у бара

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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ТАСС
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