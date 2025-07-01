Байдачный о Ротенберге: «СКА подразвалил, а теперь подразвалит «Динамо». Не хотелось бы, чтобы он еще влияние на футбольный клуб начал оказывать»

Анатолий Байдачный опасается за «Динамо» после приглашения Романа Ротенберга.

«Я этого не понимаю, честно. Он же СКА подразвалил, а теперь подразвалит «Динамо ».

Не хотелось бы, чтобы он еще какое-то влияние на футбольное «Динамо » начал оказывать.

В «Динамо » должны работать те, кто играл, долго занимался, учился, добивался результатов. Это великий клуб», – сказал бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу.