Агент Гусева: «Общаемся только с «Динамо», эта команда в приоритете. Другие клубы знают об этом, поэтому никто не звонит»
Агент Никиты Гусева высказался о будущем хоккеиста.
31 мая истек срок действия контракта игрока с «Динамо».
«Общаемся только с «Динамо». Как я говорил уже, эта команда в приоритете.
Другие клубы знают об этом, поэтому никто не звонит и не спрашивает», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости