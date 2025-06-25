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Агент Гусева: «Общаемся только с «Динамо», эта команда в приоритете. Другие клубы знают об этом, поэтому никто не звонит»

Агент Никиты Гусева высказался о будущем хоккеиста.

31 мая истек срок действия контракта игрока с «Динамо».

«Общаемся только с «Динамо». Как я говорил уже, эта команда в приоритете.

Другие клубы знают об этом, поэтому никто не звонит и не спрашивает», – сказал агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНикита Гусев
logoКХЛ
Александр Черных
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Москва
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