Алексей Жамнов: «Я подпишу контракт со «Спартаком». Как только, так сразу все узнаете»
Тренер Алексей Жамнов сообщил, что подпишет новый контракт со «Спартаком».
По итогам регулярного чемпионата-2024/25 команда заняла 3-е место в таблице Запада. В плей-офф-2025 московский клуб уступил «Салавату» 3-4 в серии второго раунда.
– Вы подпишете новый контракт со «Спартаком» или нет?
– Я подпишу контракт со «Спартаком». Как только, так сразу вы все узнаете, – сказал Алексей Жамнов.
Журналист Хайруллин: «Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет. Он остается в «Спартаке»
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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