Алексей Жамнов: «Я подпишу контракт со «Спартаком». Как только, так сразу все узнаете»

Тренер Алексей Жамнов сообщил, что подпишет новый контракт со «Спартаком».

По итогам регулярного чемпионата-2024/25 команда заняла 3-е место в таблице Запада. В плей-офф-2025 московский клуб уступил «Салавату» 3-4 в серии второго раунда.

– Вы подпишете новый контракт со «Спартаком» или нет?

– Я подпишу контракт со «Спартаком ». Как только, так сразу вы все узнаете, – сказал Алексей Жамнов .

Журналист Хайруллин: «Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет. Он остается в «Спартаке»