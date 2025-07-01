Факса вернулся в «Даллас». Форвард подписал контракт на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов

Нападающий Радек Факса вернулся в «Даллас».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2 млн долларов.

В сезоне-2024/25 Радек Факса набрал 15 (5+10) очков в 70 играх регулярки НХЛ за «Сент-Луис ». В его активе также 5 (1+4) балла в 7 матчах плей-офф.

Нападающий уже играл за «Даллас » с 2015 по 2024 год.