Факса вернулся в «Даллас». Форвард подписал контракт на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов
Нападающий Радек Факса вернулся в «Даллас».
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2 млн долларов.
В сезоне-2024/25 Радек Факса набрал 15 (5+10) очков в 70 играх регулярки НХЛ за «Сент-Луис». В его активе также 5 (1+4) балла в 7 матчах плей-офф.
Нападающий уже играл за «Даллас» с 2015 по 2024 год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
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