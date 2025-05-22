Просветов покинет ЦСКА и уедет в НХЛ, агент подтвердил: «Расторгаем контракт по обоюдному согласию, после чего начнем переговоры с новым клубом»

Иван Просветов покинет ЦСКА и уедет в НХЛ.

Ранее появившуюся информацию подтвердил агент вратаря Сергей Исаков .

«По обоюдному согласию с ЦСКА пришли к соглашению расторгнуть контракт. Это произойдет в понедельник, после чего мы начнем переговоры с новым клубом.

Иван продолжит карьеру в НХЛ, но в каком клубе, пока не могу сказать», – сказал агент Ивана Просветова .

Голкипер перешел в армейский клуб перед сезоном-2024/2025. Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В плей-офф на его счету 2 победы в 5 матчах с процентом отраженных бросков 91,8%.

До приезда в КХЛ Просветов выступал в АХЛ и НХЛ в системах «Колорадо» и «Аризоны».

Есмантович о слухах про конфликт Просветова с ЦСКА: «Мы недовольны не только Иваном – Уильямс, Кэсселс, есть еще один. Придет главный тренер, будет принято решение»