«Флорида» и Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов. Большая часть выплат – подписными бонусами, в первые 6 сезонов – полный запрет на обмен

«Флорида» и Аарон Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов.

По данным PuckPedia, в первые 6 сезонов нового соглашения будет действовать полный запрет на обмен и другие перемещения (NMC), в последние 2 – ограничение на обмен (стоп-лист из 16 команд).

Базовая зарплата игрока во всех сезонах составит 1 миллион долларов.

В виде подписных бонусов (авансов) игроку будет выплачено 40,8 млн. Эти выплаты защищены от возможного выкупа.

В минувшем сезоне 29-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с “Пантерс”. В чемпионском плей-офф он набрал 13 (4+9) очков в 19 играх при полезности “+10”.

В регулярке на его счету было 33 (3+30) балла в 56 игре при полезности “+11” и среднем времени на льду 23:31. На счету Аарона 64 блока (5-е место в команде) и 90 силовых приемов.

Он пропустил концовку чемпионата в связи с отстранением на 20 матчей из-за провала допинг-теста.

Всего в регулярках НХЛ у Экблада 732 матча и 380 (118+262) очков прм полезности “+96”. В плей-офф – 83 игры и 33 (8+25) балла при полезности “+21”.

Его средняя годовая зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 млн долларов.