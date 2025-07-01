  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Флорида» и Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов. Большая часть выплат – подписными бонусами, в первые 6 сезонов – полный запрет на обмен
2

«Флорида» и Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов. Большая часть выплат – подписными бонусами, в первые 6 сезонов – полный запрет на обмен

«Флорида» и Аарон Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов.

По данным PuckPedia, в первые 6 сезонов нового соглашения будет действовать полный запрет на обмен и другие перемещения (NMC), в последние 2 – ограничение на обмен (стоп-лист из 16 команд). 

Базовая зарплата игрока во всех сезонах составит 1 миллион долларов.

В виде подписных бонусов (авансов) игроку будет выплачено 40,8 млн. Эти выплаты защищены от возможного выкупа. 

В минувшем сезоне 29-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с “Пантерс”. В чемпионском плей-офф он набрал 13 (4+9) очков в 19 играх при полезности “+10”. 

В регулярке на его счету было 33 (3+30) балла в 56 игре при полезности “+11” и среднем времени на льду 23:31. На счету Аарона 64 блока (5-е место в команде) и 90 силовых приемов. 

Он пропустил концовку чемпионата в связи с отстранением на 20 матчей из-за провала допинг-теста. 

Всего в регулярках НХЛ у Экблада 732 матча и 380 (118+262) очков прм полезности “+96”. В плей-офф – 83 игры и 33 (8+25) балла при полезности “+21”. 

Его средняя годовая зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 млн долларов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Флориды»
logoБилл Зито
деньги
logoФлорида
logoАарон Экблад
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экблад продлит контракт с «Флоридой» на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
66вчера, 19:49
Главные новости
«Детройт» продлил Берггрена на год и 1,825 млн долларов. Форвард набрал 12+12 в 75 играх в прошлом сезоне
5 минут назад
«Эдмонтон» объявил о новом контракте Бушара на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов. Защитник получал 3,9 млн в год по прошлому соглашению
729 минут назад
Пьетранжело покинул «Вегас» по состоянию здоровья: «Интенсивность хоккея мне мешает. Вероятность возвращения к нужным кондициям низка»
3сегодня, 01:59
Патрик Кэйн и «Детройт» продлили контракт на год с зарплатой 3 млн долларов. Есть бонусы за достижения – 4 млн
2сегодня, 01:37
Проворов продлит контракт с «Коламбусом» на 7 лет. Кэпхит – 8,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
36вчера, 21:53
Кузьменко продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Кэпхит – 4,3 млн долларов
16вчера, 21:45
Маршанд близок к продлению контракта с «Флоридой» на 6 лет. Общая сумма – около 32 млн долларов (Эллиотт Фридман)
42вчера, 21:35
«Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас». Контракт – на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)
65вчера, 21:18
«Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов (Крис Джонстон)
67вчера, 20:43
Экблад продлит контракт с «Флоридой» на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
66вчера, 19:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Монреаль» обменял вратаря Примо в «Каролину» на выбор в 7-м раунде драфта
17 минут назад
«Вашингтон» подписал контракт с Чисхольмом на 2 года. Кэпхит – 1,6 млн долларов
2вчера, 21:59
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Обсудили важность разностороннего развития детей. Спасибо «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю с уверенной победой!»
14вчера, 20:59Фото
Мериляйнен продлил контракт с «Оттавой» на год. Кэпхит – 1,05 млн долларов
3вчера, 20:55
Сибрук стал тренером по развитию игроков «Калгари»
3вчера, 20:29
Бителло: «Не слежу за хоккеем, но знаю, что Овечкин – великий игрок. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ»
вчера, 20:14
Бобровский о том, что Свечников ударил его в голову в плей-офф: «Я был даже рад в какой-то степени. Такие моменты означают, что своей игрой я потихоньку залезаю в сознание соперника»
3вчера, 19:57
Ротенберг выложил фото с Афиногеновым: «Обсудили развитие детей и открытые группы 2022 года рождения»
4вчера, 19:06Фото
«Ванкувер» продлил контракт с Рятю на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов
вчера, 18:52
«Детройт» продлил контракт с Альбертом Юханссоном на 2 года. Кэпхит защитника – 1,125 млн долларов
2вчера, 18:43