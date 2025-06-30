Андерссон не против перейти в «Вегас» из «Калгари». «Оттава», «Коламбус» и «Лос-Анджелес» проявляли интерес, но защитник не готов обсуждать контракт с ними (Пьер ЛеБрюн)

Расмус Андерссон не против перейти в «Вегас».

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

Ранее появилась информация о том, что «Калгари» может обменять Расмуса Андерссона . «Флэймс» пытались подписать с игроком долгосрочный контракт, но стороны не смогли найти общий язык.

Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

«У 28-летнего защитника «Калгари» нет полного запрета на обмены (есть модифицированный). Но преимущество неограниченного свободного агента 2026 года в том, что он контролирует, с какой командой ему было бы интересно продлить контракт в рамках сценария продления и обмена.

По состоянию на понедельник командой, которая возглавляет его список, как сообщили источники в лиге The Athletic, являются «Вегас Голден Найтс».

Это объясняет, почему «Вегас» и «Калгари » провели множество обсуждений на прошлой неделе, но до сих пор не заключили сделку, поскольку «Флэймс» пока не в восторге от предложения «Голден Найтс».

Насколько я понимаю, «Оттава », «Коламбус » и «Лос-Анджелес» были в числе команд, проявлявших интерес. Но Андерссон не был готов обсуждать продление контракта с этими командами, поэтому сделка не состоялась», – написал ЛеБрюн.

В сезоне-2024/25 Андерссон набрал 31 (11+20) балл при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ .