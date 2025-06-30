Экблад может выйти на рынок и рассчитывать на зарплату чуть менее 8 млн долларов в год. «Флорида» пыталась дать защитнику 6-7 млн
Аарон Экблад близок к выходу на рынок свободных агентов.
У 29-летнего защитника завершилось соглашение с «Флоридой», по которому он зарабатывал 7,5 миллиона долларов в год.
Стороны продолжают переговоры, но вполне вероятно, что канадец рассмотрит предложения других клубов на рынке свободных агентов.
Сообщается, что «Пантерс» пытались заключить с Аароном Экбладом контракт на сумму от 6 до 7 миллионов долларов в год.
Но хоккеист может рассчитывать на долгосрочное соглашение с окладом чуть менее 8 млн долларов в год.
В число претендентов на хоккеиста входят «Даллас», «Торонто», «Каролина», «Детройт» и «Оттава».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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