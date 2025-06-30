«Юта» обменяла Маччелли в «Торонто» на драфт-пик

Матиас Маччелли стал игроком «Торонто».

«Юта» обменяла форварда в «Мэйпл Лифс» на условный выбор в третьем раунде драфта-2027.

Если «Торонто » выйдет в плей-офф и Матиас Маччелли наберет не менее 51 балла в сезоне-2025/26, клуб из Солт-Лейк-Сити получит выбор во втором раунде драфта-2029.

В сезоне-2024/25 Матиас Маччелли провел 55 матчей и набрал 18 (8+10) очков.

Срок его соглашений с кэпхитом 3,425 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.