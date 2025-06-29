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Ван после выбора на драфте НХЛ под 33-м номером: «До 14 лет не знал, как играть в хоккей. Я аутсайдер»

Саймон Ван высказался о том, что был выбран под 33-м номером на драфте НХЛ.

Защитник «Ошавы» из юниорской лиги Онтарио стал самым высоко задрафтованным в истории игроком, рожденным в Китае.

Его семья переехала из Пекина в Торонто, когда ему было 12 лет.

«Думаю, я только начинаю. До 14 лет я не знал, что это за игра, как в нее нужно играть. Поэтому я всегда аутсайдер.

У меня всегда есть дистанция, чтобы догнать их. Во мне все еще живет голод, и я чувствую, что должен становиться лучше каждый день, чтобы догнать их. Вот почему я, вероятно, один из самых уникальных парней в этом классе», – сказал Ван.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
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