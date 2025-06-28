«Сан-Хосе» выбрал Саймона Вана под 33-м номером – он стал самым высоко задрафтованным китайским игроком в истории

Саймон Ван стал самым высоко задрафтованным китайским игроком.

«Сан-Хосе » выбрал 17-летнего защитника на драфте-2025 во втором раунде под 33-м общим номером.

Таким образом, Саймон Ван стал самым высоко выбранным на драфте игроком, рожденным в Китае. Его семья переехала из Пекина в Торонто, когда ему было 12 лет.

Ван – третий игрок из Китая, задрафтованный клубом НХЛ.