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«Сан-Хосе» выбрал Саймона Вана под 33-м номером – он стал самым высоко задрафтованным китайским игроком в истории

Саймон Ван стал самым высоко задрафтованным китайским игроком.

«Сан-Хосе» выбрал 17-летнего защитника на драфте-2025 во втором раунде под 33-м общим номером. 

Таким образом, Саймон Ван стал самым высоко выбранным на драфте игроком, рожденным в Китае. Его семья переехала из Пекина в Торонто, когда ему было 12 лет.

Ван – третий игрок из Китая, задрафтованный клубом НХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Associated Press News
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