  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард Зоннон, выбранный «Питтсбургом» под 22-м номером на драфте, был лучшим по подтягиваниям на тестах. Ему зачли 16 удачных попыток подряд
Фото
0

Форвард Зоннон, выбранный «Питтсбургом» под 22-м номером на драфте, был лучшим по подтягиваниям на тестах. Ему зачли 16 удачных попыток подряд

Новый проспект «Питтсбурга» Билл Зоннон был лучшим по подтягиваниям на тестах.

«Пингвинс» задрафтовали форварда под общим 22-м номером. 

В минувшем сезоне 18-летний канадский нападающий выступал в юниорской лиге Квебека за «Руин-Норанду». 

Он набрал 83 (28+55) очка в 64 играх регулярного чемпионата QMJHL и добавил 16 (8+8) баллов в 13 играх в плей-офф. 

Также Зоннон удачно выступил на преддрафтовых тестах в Баффало. Он показал лучший результат по подтягиваниям на перекладине – 16 удачных попыток подряд. В прыжках в высоту с места с взмахом руками ему удалось занять 5-е место.

Фото: соцсети QMJHL.

«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа (195 см, 92 кг). Сын экс-игрока НХЛ удачно выступил на тестах

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
Руин-Норанда
Драфт НХЛ
logoПиттсбург
logoюниорская лига Квебека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Питтсбург» выбрал 13 игроков на драфте НХЛ-2025 – рекорд клуба при 7 раундах и максимум за 31 год. «Пингвинс» не взяли ни одного европейца
1сегодня, 03:20
«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа (195 см, 92 кг). Сын экс-игрока НХЛ удачно выступил на тестах
1вчера, 02:45
«Питтсбург» обменял 12-й выбор на драфте в «Филадельфию», получив 2 пика 1-го раунда – 22-й и 31-й
1вчера, 01:05
Главные новости
Кожевников о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Почему пресса не раскручивает наши залы? Они могли бы вести свою политику – принять Кросби с паузой в 20 лет»
13 минут назад
Беннетт о «Флориде»: «Есть шанс стать настоящей династией. Наше ядро уже многого достигло. Не вижу причин, почему мы не можем продолжать в том же духе»
128 минут назад
«Каролина» выбрала 18 россиян на последних 4 драфтах НХЛ. Сейчас права на игроков из российских лиг закрепляются за клубами НХЛ бессрочно
1сегодня, 03:55
Зито о ситуации с продлением Экблада и Маршанда: «У меня есть идея. Если что, план B и план С тоже есть. Но я надеюсь, что парни захотят остаться во «Флориде»
2сегодня, 03:35
«Питтсбург» выбрал 13 игроков на драфте НХЛ-2025 – рекорд клуба при 7 раундах и максимум за 31 год. «Пингвинс» не взяли ни одного европейца
1сегодня, 03:20
«Чикаго» отдал права на Сафонова «Ванкуверу». Ранее форвард продлил контракт с «Ак Барсом» на год
сегодня, 03:05
21 российский игрок выбран на драфте НХЛ. В 2024 году было 27, в 2021-м – 29
9вчера, 21:52
«Каролина» выбрала четырех россиян на драфте НХЛ: Рябкина, Фролова, Лиъматова, Баусова
24вчера, 21:21
Драфт НХЛ-2025. «Монреаль» выбрал Жаровского под 34-м номером, «Каролина» – Фролова под 41-м, «Ванкувер» – Медведева под 47-м, «Каролина» – Рябкина под 62-м
184вчера, 21:08
«Сан-Хосе» выбрал Саймона Вана под 33-м номером – он стал самым высоко задрафтованным китайским игроком в истории
4вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» выменял Чисхольма и 180-й выбор драфта у «Миннесоты» на Чейза Приски и 123-й выбор
5вчера, 22:08
20-й номер драфта Андреянов: «От груди жму сотку, приседаю с весом 190 кг. Люблю позаниматься с железом, поэтому такой большой, вешу 93,6 кг»
7вчера, 21:33
Жаровский о выборе «Монреалем» под 34-м номером на драфте: «Селин Дион пока обо мне не узнала, я же не Демидов. Иван поздравил меня, сказал, что поможет»
1вчера, 20:45
Андреянов о выборе под 20-м номером на драфте НХЛ: «На меня не давит. Выхожу на лед, делаю свою работу, прессу не читаю»
1вчера, 20:15
«Вашингтон» подписал с Сурдифом контракт на 2 года и 1,65 млн долларов. 23-летнего форварда выменяли у «Флориды»
4вчера, 19:31
«Сент-Луис» продлил контракт с Хофером на 2 года, кэпхит – 3,4 млн долларов. Вратарь получал 775 тысяч в год
1вчера, 19:00
«Айлендерс» выбрали Прохорова под 42-м номером драфта НХЛ. У 18-летнего форварда 27 очков в 43 матчах МХЛ
вчера, 18:17
«Лос-Анджелес» обменял Спенса в «Оттаву» на выбор в 3-м раунде на драфте-2025 и 6-м раунде в 2026-м
3вчера, 17:04
Плющев о хоккее в РФ: «Нет нужного уровня подготовки хоккеистов, дефицит центральных нападающих, защитников атакующего плана, стопперов. Нет особо ярких ребят»
5вчера, 16:18
Галимов о тренировках с отцом: «Папа ставил меня перед машиной, говорил: «Беги». Я в 8-9 лет не понимал, плакал, но тест на 3 км сдал одним из лучших. Благодарен ему»
1вчера, 15:54