Форвард Зоннон, выбранный «Питтсбургом» под 22-м номером на драфте, был лучшим по подтягиваниям на тестах. Ему зачли 16 удачных попыток подряд
Новый проспект «Питтсбурга» Билл Зоннон был лучшим по подтягиваниям на тестах.
«Пингвинс» задрафтовали форварда под общим 22-м номером.
В минувшем сезоне 18-летний канадский нападающий выступал в юниорской лиге Квебека за «Руин-Норанду».
Он набрал 83 (28+55) очка в 64 играх регулярного чемпионата QMJHL и добавил 16 (8+8) баллов в 13 играх в плей-офф.
Также Зоннон удачно выступил на преддрафтовых тестах в Баффало. Он показал лучший результат по подтягиваниям на перекладине – 16 удачных попыток подряд. В прыжках в высоту с места с взмахом руками ему удалось занять 5-е место.
Фото: соцсети QMJHL.
«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа (195 см, 92 кг). Сын экс-игрока НХЛ удачно выступил на тестах
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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