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  • «Питтсбург» выбрал 13 игроков на драфте НХЛ-2025 – рекорд клуба при 7 раундах и максимум за 31 год. «Пингвинс» не взяли ни одного европейца
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«Питтсбург» выбрал 13 игроков на драфте НХЛ-2025 – рекорд клуба при 7 раундах и максимум за 31 год. «Пингвинс» не взяли ни одного европейца

«Питтсбург» выбрал 13 игроков на драфте НХЛ-2025.

Это новый рекорд «Пингвинс» для драфтов, состоящих из 7 раундов (с 2005 года). 

В целом результат стал лучшим с 1994 года, когда были задрафтованы 14 игроков (тогда драфт состоял из 11 раундов). Кроме того, впервые с 1984 года клуб выбрал трех хоккеистов в первом раунде. 

Отметим, что в этом году пенсильванцы не выбрали ни одного игрока из Европы – права были закреплены на 9 хоккеистов из Канады и 4 из США. 

1-й раунд – форварды Бенжамин Киндел (11-й номер), Билл Зоннон (22-й) и Уилл Хоркофф (24-й);

2-й раунд – защитник Пейтон Кеттлс (39-й);

3-й раунд – защитники Чарли Третевей (73-й) и Брэди Педдл (91-й), вратарь Габриэль Д’Агле (84-й);

4-й раунд – форвард Трэвис Хэйс (105-й);

5-й раунд – защитник Куинн Бочен (148-й), форварды Райан Миллер (130-й) и Джордан Шаррон (154-й);

6-й раунд – форвард Картер Сэндерсон (169-й);

7-й раунд – форвард Кэйл Дак (201-й).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockeydb
logoКайл Дубас
Драфт НХЛ
Бенжамин Киндел
Уильям Хоркофф
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