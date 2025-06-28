«Питтсбург» обменял 12-й выбор на драфте в «Филадельфию», получив 2 пика 1-го раунда – 22-й и 31-й

«Питтсбург» обменял 12-й выбор на драфте в «Филадельфию».

«Пингвинс» получили в сделке 2 пика первого раунда текущего драфта – 22-й (изначально принадлежал «Колорадо») и 31-й (изначально принадлежал «Эдмонтону»).

Ранее «Питтсбург » получили 12-й выбор на драфте от «Рейнджерс».

По ходу сезона клуб из Нью-Йорка отдал его «Ванкуверу» в рамках сделки по обмену Джей Ти Миллера, а «Кэнакс» передали «пингвинам» в рамках сделки с участием защитника Маркуса Петтерссона.

В итоге «Филадельфия » выбрала под общим 12-м номером форварда Джека Несбитта из «Виндзора». Он набрал 64 (25+39) очка в 65 играх в юниорской лиге Онтарио в минувшем сезоне.

«Питтсбург» до этого выбрал форварда Бенжамина Киндела под 11-м номером (собственный пик). На счету игрока 99 (35+64) очков в 65 играх за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге.