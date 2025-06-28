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Бабаев о СКА: «Ротенберг никогда не жадничал с контрактами и бонусами. Игроки идут в клуб из-за хороших условий и отношения»

Шуми Бабаев рассказал, что игроки идут в СКА из-за хороших условий.

«Спрашивают, почему игроки все время идут в СКА, несмотря на то, что могут быть проблемы с попаданием в состав. Они идут из-за хороших условий и отношения.

Когда ты приезжаешь, тебе надо думать только о хоккее, и все остальные твои вопросы решаются на раз-два. И никто в твою личную жизнь не лезет. На базах тебя не запирают. Все это очень важно для ребят.

Что касается контрактов и бонусов, Роман Борисович никогда не жадничал. Но то, что касается хоккея, с тебя спрашивали», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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