Бабаев о СКА: «Ротенберг никогда не жадничал с контрактами и бонусами. Игроки идут в клуб из-за хороших условий и отношения»
Шуми Бабаев рассказал, что игроки идут в СКА из-за хороших условий.
«Спрашивают, почему игроки все время идут в СКА, несмотря на то, что могут быть проблемы с попаданием в состав. Они идут из-за хороших условий и отношения.
Когда ты приезжаешь, тебе надо думать только о хоккее, и все остальные твои вопросы решаются на раз-два. И никто в твою личную жизнь не лезет. На базах тебя не запирают. Все это очень важно для ребят.
Что касается контрактов и бонусов, Роман Борисович никогда не жадничал. Но то, что касается хоккея, с тебя спрашивали», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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