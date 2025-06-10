Браун про 1:6 от «Флориды»: «Эдмонтон» будет трудно обыграть, как только мы найдем свою игру. Хорошие команды учатся на поражениях, а мы – хорошая команда»

Коннор Браун поделился мыслями о поражении от «Флориды».

«Эдмонтон» уступил со счетом 1:6 в третьем матче и проигрывает 1-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Нам нужно оставить этот матч позади. Он закончился, и мы ничего не можем с этим поделать. Нужно сосредоточиться на четвертой игре.

Самое главное – наше глубокое чувство веры в команду, и оно никуда не денется. Мы знаем, что как только найдем свою игру, нас будет трудно обыграть.

В матче были вещи, которые мы делали, но от которых нужно избавиться и извлечь уроки.

Хорошие команды учатся на поражениях, а мы – хорошая команда. Мы делали это в прошлом и будем продолжать делать это.

Важно не просто отчаиваться. Нужно понимать, что что можно исправить – и найти способ это исправить», – считает нападающий «Эдмонтона » Коннор Браун .