Роман Ротенберг: «Что будет со мной дальше – время покажет. Пока занимаюсь детским хоккеем, образованием детей»
Роман Ротенберг высказался о своем будущем.
Ранее тренер был уволен в СКА.
«Пока занимаюсь детским хоккеем, образованием детей. Вот, например, в Санкт-Петербурге смогли презентовать проект «Хоккейный город Сколково» – спортивно-образовательный кластер в московском регионе.
Что будет со мной дальше – время покажет», – сказал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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