Роман Ротенберг: «Что будет со мной дальше – время покажет. Пока занимаюсь детским хоккеем, образованием детей»

Роман Ротенберг высказался о своем будущем.

Ранее тренер был уволен в СКА .

«Пока занимаюсь детским хоккеем, образованием детей. Вот, например, в Санкт-Петербурге смогли презентовать проект «Хоккейный город Сколково» – спортивно-образовательный кластер в московском регионе.

Что будет со мной дальше – время покажет», – сказал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.