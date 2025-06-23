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«Даллас» слушает предложения по Робертсону. Клуб может обменять форварда, если не договорится с ним о новом контракте (Пьер ЛеБрюн)

«Даллас» слушает предложения по форварду Джейсону Робертсону.

При этом «Старс» не стремятся непременно обменять игрока, как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн

Техасцы попытаются подписать с 25-летним нападающим новый контракт этим летом (окно для этого откроется 1 июля).

Если же сторонам не удастся договориться об условиях, «Даллас» может начать переговоры с теми командами, которые выражали заинтересованность. 

Действующий контракт Робертсона со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

Он может стать ограниченно свободным агентом в 2026 году. Первый шанс стать неограниченно свободным агентом у Джейсона будет летом 2027 года. 

Форвард стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, набрав 80 (35+45) баллов в 82 матчах. В плей-офф он добавил 6 (4+2) очков в 11 играх.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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