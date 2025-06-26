Жаровский – 17-й в мок-драфте НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Рябкин не вошел в список
Топ-32 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер. Отметим, что Баттон поставил форварда Ивана Рябкина на 24-е место в прошлом рейтинге – выше всех россиян. В текущий список Рябкин не включен.
1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н. Майкл Миса («Сагино»)
3. н. Антон Фрондель («Юргорден»)
4. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)
5. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
6. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
7. н Калеб Денуайе («Монктон»)
8. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»)
9. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)
10. з Джексон Смит («Трай-Сити»);
...17. н Александр Жаровский («Толпар»)
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