Жаровский – 17-й в мок-драфте НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Рябкин не вошел в список

Александр Жаровский занял 17-е место в мок-драфте НХЛ по версии Крэйга Баттона.

Топ-32 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер. Отметим, что Баттон поставил форварда Ивана Рябкина на 24-е место в прошлом рейтинге – выше всех россиян. В текущий список Рябкин не включен.

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

2. н. Майкл Миса («Сагино»)

3. н. Антон Фрондель («Юргорден »)

4. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)

5. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

6. н. Портер Мартон («Брэмптон»)

7. н Калеб Денуайе («Монктон»)

8. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс »)

9. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)

10. з Джексон Смит («Трай-Сити»);

...17. н Александр Жаровский («Толпар»)

Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»

Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)