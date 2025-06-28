«Баффало» и Джек Куинн продлили контракт на 2 года, кэпхит – 3,375 млн. Форвард набрал 39 очков в 74 играх в последний год соглашения новичка
«Баффало» и Джек Куинн продлили контракт на 2 года, кэпхит – 3,375 млн.
23-летний форвард мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. У него завершился срок действия контракта новичка.
В минувшем сезоне канадец провел за «Сэйбрс» 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 39 (15+24) очков при полезности «минус 18».
Всего в лиге у 8-го номера драфта-2020 178 игр и 97 (39+58) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Баффало»
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