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Донсков будет тренером Канады на ЧМ-2026 и ассистентом на Олимпиаде-2026. Он работал в «Далласе» и «Вегасе»

Миша Донсков возглавит сборную Канады на чемпионате мира 2026 года.

Турнир пройдет в мае 2026-го в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. 

Пресс‑служба Федерации хоккея Канады сообщает, что Миша Донсков возглавит сборную на ЧМ-2026, а также будет ассистентом главного тренера на Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, специалист получил должность вице‑президента по хоккейным операциям.

48‑летний канадец ранее был помощником главного тренера «Далласа» и «Вегаса». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырех наций.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
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