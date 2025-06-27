Донсков будет тренером Канады на ЧМ-2026 и ассистентом на Олимпиаде-2026. Он работал в «Далласе» и «Вегасе»

Миша Донсков возглавит сборную Канады на чемпионате мира 2026 года.

Турнир пройдет в мае 2026-го в швейцарских городах Цюрих и Фрибург.

Пресс‑служба Федерации хоккея Канады сообщает, что Миша Донсков возглавит сборную на ЧМ-2026, а также будет ассистентом главного тренера на Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, специалист получил должность вице‑президента по хоккейным операциям.

48‑летний канадец ранее был помощником главного тренера «Далласа » и «Вегаса ». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырех наций.