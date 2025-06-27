«Автомобилист» продлил контракт с Овчинниковым на год
«Автомобилист» заключил новый контракт с Ильей Овчинниковым.
Нападающий продолжит выступление в системе клуба. Срок нового соглашения с 23-летним форвардом рассчитан до 31 мая 2026 года.
В прошлом сезоне Илья Овчинников провел 58 матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ и набрал 34 (14+20) очка.
Нападающий также провел 7 игр за «Автомобилист» и сделал передачу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
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