«Автомобилист» продлил контракт с Овчинниковым на год

«Автомобилист» заключил новый контракт с Ильей Овчинниковым.

Нападающий продолжит выступление в системе клуба. Срок нового соглашения с 23-летним форвардом рассчитан до 31 мая 2026 года.

В прошлом сезоне Илья Овчинников провел 58 матчей за «Горняк-УГМК » в ВХЛ и набрал 34 (14+20) очка.

Нападающий также провел 7 игр за «Автомобилист » и сделал передачу.