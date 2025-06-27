«Лос-Анджелес» может обменять 24-й выбор на драфте-2025. Клуб изучает рынок (The Fourth Period)

«Лос-Анджелес» может обменять 24-й выбор на драфте НХЛ-2025.

Как сообщает The Fourth Period, «Кингс» изучают рынок. Клуб хочет обменять свой выбор в первом раунде драфта НХЛ , чтобы получить больше пиков.

«Лос-Анджелес » владеет 24-м общим выбором на драфте-2025. Сейчас у клуба есть пики во всех раундах, кроме второго.