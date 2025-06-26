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  • Онопко об Овечкине: «Увидел его в Майами, говорю жене: «Смотри, Овечкин». Она посмотрела: «Это же Настасия Шубская!» Она не Сашу узнала, а его супругу»
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Онопко об Овечкине: «Увидел его в Майами, говорю жене: «Смотри, Овечкин». Она посмотрела: «Это же Настасия Шубская!» Она не Сашу узнала, а его супругу»

Виктор Онопко рассказал, что его жена не узнала Александра Овечкина при встрече.

«Как-то в отпуске в Майами случайно встретился с Овечкиным. Мы с женой бродили по торговому центру. Я Александра увидел и говорю ей: «Смотри, Овечкин».

Она посмотрела: «Так это же Настасия Шубская!» Я в соцсетях почти не бываю, а Наталья всех знаменитостей знает, следит за их судьбами. Она не Сашу узнала, а его супругу – дочь нашей знаменитой актрисы Веры Глаголевой.

Не знаю, знал ли Овечкин меня, но я его точно знаю. Подошел, поздоровался, а после мы на турнире по паделу встретились», – сказал бывший футболист сборной России, помощник главного тренера «Ростова».

Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoНХЛ
Анастасия Шубская
logoВашингтон
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logoВиктор Онопко
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