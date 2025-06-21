Борис Ротенберг высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

– В США и России по-хорошему сошли с ума от рекорда Овечкина. Как встретили рекордную шайбу Александра?

– Саня – наш, динамовский парень. У нас с ним близкие, дружеские отношения. Я очень рад за него. Он герой.

Всю свою жизнь положил на достижение результата и стал лучшим в мире! Такой кистевой бросок, как у него, мало у кого можно найти, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.