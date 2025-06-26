Никита Щитов: «ИИХФ ничего из себя не представляет, турниры скучные. Главное, чтобы в НХЛ уважали россиян, эта организация серьезнее»

Никита Щитов назвал турниры под эгидой ИИХФ скучными.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции по хоккею заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Международная федерация хоккея ничего из себя не представляет. Ничего в ней интересного нет, и турниры стали скучные. А главное, чтобы уважение к россиянам было в Национальной хоккейной лиги, потому что эта организация гораздо серьезнее.

НХЛ помощнее, чем Международная федерация. Поэтому не стоит нам на них внимание обращать», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов .