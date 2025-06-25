Протас об Овечкине: «Когда-то «Вашингтону» надо будет научиться жить без него. Пока тяжело это представить – он лидер, очень важная фигура»

Алексей Протас оценил важность Александра Овечкина для «Вашингтона» и НХЛ.

Действующее соглашение Овечкина рассчитано до 30 июня 2026 года.

– Александр – человек, который строит коллектив вокруг себя? Без него невозможно представить раздевалку?

– Никто не представляет раздевалку без него, и когда Саша был на травме, все равно всегда был рядом, во время игры мог даже где-то подсказывать, перед матчем зайти. Он всегда был рядом, это лидер, который держит всех вместе.

Конечно, рано или поздно наступит момент, когда «Вашингтону » надо будет научиться жить без него. Но пока, конечно, тяжело это представить. Он очень важная фигура для клуба, организации, да и для лиги в целом.

– В интернете увидел ролик, как Овечкин сейчас в Турции играет в волейбол на пляже с обычными людьми. Наверняка это простой человек, несмотря на то, что является одним из главных спортсменов России?

– Сейчас он с друзьями поехал отдыхать . Чем старше становишься, тем больше пауза нужна. Плюс он ее абсолютно заслужил и сейчас там проводит время с семьей, с друзьями. Ему очень нравится поиграть в волейбол, провести время с близкими. Нужно баланс искать.

Он простой, открытый парень. Понятно, что многие люди, когда его видят, дар речи теряют. Пока пытаются в себя прийти, он уже уходит, а они не понимают, что случилось, – заявил форвард «Кэпиталс» Алексей Протас .

Протас о рекордной шайбе Овечкина: «Было ощущение, будто выиграли кубок – классный вечер. Хотел запомнить каждую секунду»