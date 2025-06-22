Шабанов не подписывал контракт с «Филадельфией», заявили в агентстве Winners: «Наши партнеры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ»
Максим Шабанов не заключал соглашение с «Филадельфией».
Ранее журналист Артур Хайруллин сообщил, что форвард «Трактора» подпишет контракт с «Флайерс» на год.
«Опровергаем: Максим Шабанов не подписывал контракт с «Филадельфией» – эта информация не соответствует действительности. Максим ни с кем не заключал соглашение.
От лица агентства Winners заявляем: наши партнеры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ, в том числе с «Филадельфией», но окончательное решение еще не принято. Просим ориентироваться только на официальные источники», – сообщили в Winners Hockey Agency.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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