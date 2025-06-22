Шабанов не подписывал контракт с «Филадельфией», заявили в агентстве Winners: «Наши партнеры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ»

Максим Шабанов не заключал соглашение с «Филадельфией».

Ранее журналист Артур Хайруллин сообщил , что форвард «Трактора » подпишет контракт с «Флайерс» на год.

«Опровергаем: Максим Шабанов не подписывал контракт с «Филадельфией» – эта информация не соответствует действительности. Максим ни с кем не заключал соглашение.

От лица агентства Winners заявляем: наши партнеры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ , в том числе с «Филадельфией», но окончательное решение еще не принято. Просим ориентироваться только на официальные источники», – сообщили в Winners Hockey Agency.