Кронин возглавил фарм «Миннесоты». «Анахайм» уволил тренера, дважды подряд не выйдя в плей-офф при нем
Грег Кронин назначен главным тренером «Айовы Уайлд» .
Фарм-клуб «Миннесоты» объявил о назначении 62-летнего американского специалиста.
Напомним, ранее «Анахайм» уволил Кронина. «Дакс» не вышли в плей-офф в седьмом сезоне подряд и во втором из двух под его руководством.
До «Анахайма» Кронин пять сезонов провел в качестве главного тренера фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ. Также он работал помощником главного тренера в «Торонто» и «Айлендерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Айовы»
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