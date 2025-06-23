Кронин возглавил фарм «Миннесоты». «Анахайм» уволил тренера, дважды подряд не выйдя в плей-офф при нем

Грег Кронин назначен главным тренером «Айовы Уайлд» .

Фарм-клуб «Миннесоты» объявил о назначении 62-летнего американского специалиста.

Напомним, ранее «Анахайм» уволил Кронина . «Дакс» не вышли в плей-офф в седьмом сезоне подряд и во втором из двух под его руководством.

До «Анахайма » Кронин пять сезонов провел в качестве главного тренера фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ . Также он работал помощником главного тренера в «Торонто» и «Айлендерс».