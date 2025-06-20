«Юта» готова обменять 4-й общий пик драфта-2025. Бьюгстэд станет свободным агентом, Маччелли доступен для обмена (Дэвид Паньотта)
«Юта» готова обменять четвертый общий пик на драфте НХЛ-2025.
По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, клуб также готов расстаться с форвардом Матиасом Маччелли.
24-летний финн набрал 18 (8+10) очков за 55 матчей в минувшем сезоне. Годом ранее у него было 57 (17+40) очков в 82 играх.
Контракт Маччелли со средней годовой зарплатой 3,425 млн долларов рассчитан до конца июня 2026 года.
Отмечается, что 32-летний нападающий Ник Бьюгстэд выйдет на рынок свободных агентов 1 июля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Дэвида Паньотты
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