«Юта» готова обменять 4-й общий пик драфта-2025. Бьюгстэд станет свободным агентом, Маччелли доступен для обмена (Дэвид Паньотта)

«Юта» готова обменять четвертый общий пик на драфте НХЛ-2025.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, клуб также готов расстаться с форвардом Матиасом Маччелли .

24-летний финн набрал 18 (8+10) очков за 55 матчей в минувшем сезоне. Годом ранее у него было 57 (17+40) очков в 82 играх.

Контракт Маччелли со средней годовой зарплатой 3,425 млн долларов рассчитан до конца июня 2026 года.

Отмечается, что 32-летний нападающий Ник Бьюгстэд выйдет на рынок свободных агентов 1 июля.