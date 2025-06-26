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«Нэшвилл» не обменяет Маршессо, заявил Троц. У 34-летнего форварда контракт до 2029 года

«Нэшвилл» не станет обменивать Джонатана Маршессо.

Ранее появилась информация, что клуб ищет возможность обмена 34-летнего нападающего.

«В этом нет ни капли правды. Если Маршессо собирается что-то искать, то позвонит своему агенту, а он сообщит мне.

Я позвонил [Пэту] Бриссону (агенту игрока – Спортс’‘), потому что поползли слухи. Я не знал, происходит ли что-нибудь, поэтому уточнил у него, вдруг я что-то упустил.

Я ничего не упустил», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.

В прошлом сезоне Маршессо провел 78 матчей и набрал 56 (21+35) очков при полезности «минус 29».

Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
logoБарри Троц
logoНэшвилл
Пэт Бриссон
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