Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»

Экс-тренер «Чикаго» Люк Ричардсон назначен помощником тренера в «Нэшвилл».

56-летний специалист вошел в штаб Эндрю Брюнетта .

Ричардсона возглавлял «Чикаго » с 2022 года. Тренер был уволен в начале декабря 2024-го, когда команда шла на последнем месте в НХЛ.

По ходу карьеры Ричардсон был ассистентом в «Оттаве», «Айлендерс» и «Монреале».

«Мы верим, что он станет ценным новым голосом и парой глаз – не только для наших защитников, но и для всего тренерского штаба.

Его сильный характер, лидерские качества, опыт в качестве главного тренера НХЛ и умение находить общий язык с игроками помогут «Нэшвиллу » добиться успехов», – заявил генменеджер «Предаторс» Барри Троц .