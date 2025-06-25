Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»
Экс-тренер «Чикаго» Люк Ричардсон назначен помощником тренера в «Нэшвилл».
56-летний специалист вошел в штаб Эндрю Брюнетта.
Ричардсона возглавлял «Чикаго» с 2022 года. Тренер был уволен в начале декабря 2024-го, когда команда шла на последнем месте в НХЛ.
По ходу карьеры Ричардсон был ассистентом в «Оттаве», «Айлендерс» и «Монреале».
«Мы верим, что он станет ценным новым голосом и парой глаз – не только для наших защитников, но и для всего тренерского штаба.
Его сильный характер, лидерские качества, опыт в качестве главного тренера НХЛ и умение находить общий язык с игроками помогут «Нэшвиллу» добиться успехов», – заявил генменеджер «Предаторс» Барри Троц.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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