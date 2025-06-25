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Шохину выбрали под 13-м номером на драфте PWHL, Кадирову – под 45-м. Впервые в истории лиги задрафтовали двух россиянок

Впервые в истории PWHL двух россиянок выбрали на драфте.

Во втором раунде под 13-м общим номером клуб «Оттава Чардж» выбрал 28-летнюю Анну Шохину из «Динамо-Невы».

В минувшем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) она стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф, суммарно набрав 89 (39+50) очков за 51 игру.

В шестом раунде под 45-м номером «Оттава» выбрала одноклубницу Шохиной, 27-летнюю Фанузу Кадирову. В ее активе 70 (31+39) очков за 51 игру с учетом плей-офф.

Предстоящий сезон PWHL станет третьим в истории, в нем примут участие 8 команд.

В 2024 году под общим 37-м номером «Бостон» выбрал Илону Маркову. Она провела прошлый сезон за «Агидель» из Уфы и не выступала в Северной Америке.

Всего на драфте-2025 выбрали 48 игроков в 6 раундах. Под первым номером выбрали форварда сборной Чехии Кристину Калтункову («Нью-Йорк»).

Женская «Миннесота» 2-й раз подряд победила в PWHL, обыграв «Оттаву» 3:1 в финальной серии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт PWHL
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Анна Шохина
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