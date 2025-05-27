Женская «Миннесота» 2-й раз подряд победила в PWHL, обыграв «Оттаву» 3:1 в финальной серии

Женская «Миннесота» 2-й раз подряд стала чемпионом PWHL.

В финальной серии «Фрост» победили клуб «Оттава Чардж» со счетом 3-1. Заключительный матч проходил в Xcel Energy Center в Миннесоте и собрал 11 024 зрителя.

«Миннесота» выиграла в овертайме со счетом 2:1 и второй год подряд стала обладателем главного приза профессиональной женской лиги Северной Америки – Кубка Уолтера.

Отметим, что все четыре матча серии завершились с одинаковым счетом – 2:1 после дополнительного времени.

Самым ценным игроком плей-офф стала 24-летняя канадка Гвинет Филипс из «Оттавы». Она отразила 95,2% бросков в 8 матчах.

Во втором сезоне PWHL , как и в предыдущем, приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон» и «Миннесота».